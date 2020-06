Bankitalia: credito Pmi, avvio difficoltoso ma processo messo in moto

Daniela La Cava 11 giugno 2020 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

"Il processo per far affluire il credito alle Pmi, pur avviatosi con difficoltà, sembra essersi definitivamente messo in moto". A dirlo Paolo Angelini, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, nel corso di un'audizione davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. "È in rapida crescita la percentuale di richieste cui è seguita una erogazione: sulle domande (di credito garantito) questa quota è quasi raddoppiata nella seconda metà di maggio (dal 33 per cento del 15 maggio al 61 per cento – 63 per cento in termini di importi – del 29 maggio)".