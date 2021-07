Bankitalia: balzo della redditività banche a inizio 2021, ma c'è rischio legato ad aumento NPL

Titta Ferraro 16 luglio 2021 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

IlBollettino Economico pubblicato oggi da Bankitalia rimarca come la redditività delle banche italiane sia cresciuta sensibilmente a inizio 2021 con un Roe del 9% alla fine del primo trimestre 2021 che si confronta con l'1,7% registrato nello stesso trimestre dello scorso anno. "La perdurante flessione del margine di interesse è stata piu' che compensata dagli elevati ricavi derivanti dall'attività di negoziazione; sono diminuiti in misura considerevole sia i costi operativi, sia le rettifiche su crediti", rimarca il Bollettino Economico di Bankitalia che cita il possibile aumento dei dei crediti deteriorati come elemento in grado di portare a un calo del Roe nel prosieguo dell'anno.