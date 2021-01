Bankitalia: aumentato negli ultimi anni il numero di ammissioni in borsa di PMI

Alessandra Caparello 12 gennaio 2021 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

La tendenza alla quotazione in borsa potrebbe riprendere dopo che gli effetti della crisi da Covid-19 si saranno esauriti. Così Bankitalia in un documento della serie “Note Covid-19” in cui affronta l’Impatto della crisi da Covid-19 sull’accesso al mercato dei capitali delle Pmi italiane.Nel documento emerge come le PMI italiane abbiano fatto ricorso più al finanziamento bancario e meno alla raccolta di capitale di rischio. Ciò ha contribuito a un sottodimensionamento del mercato borsistico italiano rispetto alle altre economie avanzate. Il rapporto tra capitalizzazione di mercato e PIL in Italia a fine 2019 era al 36%, più del 100% in Francia e nel Regno Unito e più del 50% in Germania. Via Nazionale rivela come sia aumentato negli ultimi anni il numero di ammissioni in borsa di PMI, anche grazie a misure legislative e di mercato che hanno ridotto gli oneri di quotazione, fra cui la creazione del mercato AIM Italia per imprese di minori dimensioni e ad alto potenziale di crescita. La prima ondata della pandemia e la conseguente crisi economica hanno interrotto tale tendenza.