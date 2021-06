Bankitalia alza stime Pil Italia: in 2021 sfiora +5%, +4,5% in 2022, +2,3% in 2023

Laura Naka Antonelli 11 giugno 2021 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Bankitalia ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita del prodotto interno lordo dell'Italia. Per il 2021 prevede ora una crescita che sfiora il 5%, pari ad almeno +4,9%. Per il 2022 la previsione è di una espansione pari a +4,5% e per il 2023 stimana un aumento in moderazione al tasso +2,3%. E' quanto emerge dalle proiezioni economiche sull'Italia nell'ambito del contributo dell'istituzione di Via Nazionale all'ultimo esercizio coordinato dell`Eurosistema.Così la nota: "Rispetto alle nostre precedenti proiezioni, pubblicate nel Bollettino economico di gennaio, le stime dicrescita sono più elevate sia nel 2021 sia nel 2022. La revisione al rialzo riflette principalmente gli effetti di stimolo provenienti dalle ulteriori misure di sostegno introdotte dal Governo negli ultimi mesi e dalle informazioni più aggiornate circa l'utilizzo dei fondi europei, contenute nel PNRR recentemente inviato alla Commissione europea".