Bankitalia: a maggio prestiti al settore privato in salita del 3,8%

Alessandra Caparello 12 luglio 2021 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilancibancari, sono cresciuti del 3,8% sui dodici mesi (3,7 nel mese precedente). Così Bankitalia nella serie Banche e Monete", in cui sottolinea che i prestiti alle famiglie sono aumentati del 4,0% sui dodici mesi (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie, sono aumentati del 4,6 per cento (4,5 nel mese precedente).