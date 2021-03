Bankitalia: a fine 2020 attivo bilancio 1.296 miliardi euro: 473 miliardi sono titoli di Stato italiani

Redazione Finanza 31 marzo 2021 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Alla fine del 2020 l'attivo di bilancio della Banca d'Italia era di 1.296 miliardi di euro. Il 70 per cento è riconducibile a operazioni di politica monetaria (contro il 40 per cento nel 2014): i titoli hanno raggiunto la consistenza di 539 miliardi, in aumento di 155 miliardi rispetto all'anno precedente; per 473 miliardi si tratta di titoli di Stato italiani. Le operazioni di rifinanziamento, pari a 374 miliardi, sono aumentate di 154 miliardi". E' quanto emerge dalla relazione del governatore Ignazio Visco all'Assemblea ordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia.