Bankitalia: 'scenario di base Pil Italia -9,2% in 2020, +4,8% in 2021, +2,5% in 2022'

Laura Naka Antonelli 5 giugno 2020 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

"Lo scenario di base prefigura una contrazione del PIL in Italia del 9,2 per cento nella media di quest'anno, seguita da una graduale ripresa nel prossimo biennio (4,8 per cento nel 2021 e 2,5 per cento nel 2022". E' quanto emerge dalle Proiezioni Macroeconomiche di Bankitalia. Palazzo Koch spiega che "all'andamento nell'anno in corso contribuirebbe, oltre alla caduta della domanda estera e dei flussi turistici internazionali, il decremento della domanda interna, in seguito alla sospensione di alcune attività economiche per il contenimento del contagio e alle ripercussioni della crisi epidemica sull'occupazione e sui redditi delle famiglie. La ripresa del PIL, dal secondo semestre di quest’anno, sarebbe in larga parte attribuibile al graduale venir meno degli effetti connessi con le misure di contenimento; le ripercussioni della contrazione della domanda estera e deiflussi turistici e quelle derivanti da comportamenti più cauti di famiglie e imprese avrebbero invece effetti più persistenti, rallentando il ritorno dell'attività produttiva verso i livelli pre -crisi".