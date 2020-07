Bankitalia: 'misure Bce e governo hanno sostenuto credito imprese, in Italia prestiti fino a +11,5%'

Laura Naka Antonelli 10 luglio 2020 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

"Le misure adottate dalla BCE e dal Governo hanno sostenutoil credito alle imprese, che ha accelerato in concomitanza con il forte incremento del fabbisogno di liquidità. In Italia la crescita dei prestiti alle imprese, negativa durante tutto l'anno precedente, ha raggiunto in maggio l'11,5 per cento (in ragione d'anno sui tre mesi)". E' quanto si legge nel Bollettino economico di Bankitalia, che presenta un aggiornamento delle analisi di scenario per l'economia italiana nel triennio 2020-22."L'espansione del credito che ha inizialmente riguardato le società medio-grandi - si legge ancora nel Bollettino - si èpoi estesa alle famiglie produttrici con la progressivariduzione dei ritardi nell'implementazione delle misure adottate dall'Esecutivo".