Bankitalia: 'mercato immobiliare mostra segnali di ripresa, recupero significativo compravendite'

16 ottobre 2020

MILANO (Finanza.com)

Nel secondo trimestre il volume di compravendite (immobiliari) è diminuito del 17,1 per cento sul periodo precedente, mentre i prezzi delle abitazioni sono aumentatidel 3,1". E' quanto si legge nel bollettino economico della Banca d'Italia appena diffuso."La rilevazione realizzata in settembre dalla Banca d'Italia segnala che le prospettive degli operatori sull'evoluzione del rispettivo mercato immobiliare di riferimento sono divenute meno sfavorevoli rispetto a giugno. Dopo la rimozione a partire da maggio delle misure di contenimento legate all'epidemia, l'attività nel comparto delle costruzioni è salita, grazie a un incremento della produzione pari al 3,5 per cento in luglio, e si è riportata su valori in linea con la fine del 2019. In base a nostre elaborazioni sul numero di annunci rimossi dalla piattaforma digitale Immobiliare.it, che generalmente forniscono un'indicazione circa i futuri acquisti di casa, nella seconda metà dell'anno le compravendite di abitazioni segnerebbero un significativo, seppur parziale, recupero del forte calo registrato nel primo semestre".