Bankitalia: 'investimenti -15% in 2020, in worst case scenario tonfo -19,5%'

Laura Naka Antonelli 5 giugno 2020 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

"Gli investimenti, risentendo della incertezza sulle prospettive dell'attività economica, scenderebbero del 15 per cento nel 2020 e recupererebbero circa due terzi della diminuzione nel biennio successivo". E' quanto emerge dalle Proiezioni Macroeconomiche di Bankitalia, in riferimento allo scenario di base. Nel worst case scenario, invece, gli investimenti crollerebbero del 19,5%, per scendere anche nel 2021 con -1,4% e riprendersi soltanto nel 2022 con un rialzo del 7,9%.Le esportazioni di beni eservizi si ridurrebbero di quasi il 16 per cento nel 2020, riflettendo l’andamento della domanda esterae il sostanziale arresto nell’anno in corso dei flussi turistici internazionali, per poi tornare a crescere neidue anni seguenti. Le importazioni seguirebbero una dinamica simile.