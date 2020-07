Bankitalia: 'condizioni mercati restano fragili, ma effetti positivi da Bce e proposta Recovery Fund'

Laura Naka Antonelli 10 luglio 2020 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

"Le condizioni dei mercati finanziari restano fragili, mahanno beneficiato degli interventi delle autoritàmonetarie e fiscali e dell'allentamento delle misurevolte a contenere la pandemia". E' quanto si legge nel Bollettino economico di Bankitalia, che presenta un aggiornamento delle analisi di scenario per l'economia italiana nel triennio 2020-22."Nell'area dell'euro -prosegue il bollettino -effetti favorevoli sui corsi delle azioni e sui tassi di interesse hanno fatto seguito al rafforzamento del programma di acquisti della BCE e alla proposta, da parte della Commissione europea, di uno strumento, denominato Next Generation EU, per finanziare mediante prestiti e trasferimenti la ripresa nei paesi dell'Unione; il nuovo strumento consentirebbe di ampliare considerevolmente lacapacità di bilancio comunitaria nel contrastare le conseguenze della pandemia. I rendimenti dei titoli diStato italiani sono scesi, così come i costi di finanziamento delle imprese e delle banche. È ripresa l'attività di emissione di obbligazioni, incoraggiata anche dagli acquisti dell'Eurosistema".