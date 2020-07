Bankitalia: 'Pil -10% in II trimestre, calo domanda interna pesa su attese inflazione'

Laura Naka Antonelli 10 luglio 2020 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

"In Italia il calo del prodotto, pari al 5,3 per cento nelprimo trimestre, si sarebbe intensificato nel secondo,collocandosi in base alle informazioni attualmente disponibili attorno al 10 per cento". E' quanto emerge dal Bollettino economico di Bankitalia, che presenta un aggiornamento delle analisi di scenario per l'economia italiana nel triennio 2020-22."Questa stima rispecchia soprattutto un andamento molto sfavorevole nel mese di aprile; i trasporti autostradali, i consumi elettrici e quelli di gas segnalano che in maggio si è avviata una ripresa dell'attività, favorita dal progressivo allentamento delle misure di sospensione"."In Italia - si legge ancora nel bollettino di Palazzo Koch- la variazione dei prezzi al consumo è stata negativa in maggio e pari a -0,4 per cento in giugno, principalmente a causa della marcata riduzione dei prezzi dei beni energetici. In prospettiva il calo della domanda interna incide sull'andamento delle attese di inflazione degli analisti e delle imprese: secondo gli operatori professionali, i prezzi al consumo scenderebbero nella media di quest'anno e aumenterebbero in misura molto contenuta nel prossimo. In base ai sondaggi condotti in marzo e maggio sono invece temporaneamente salite le attese di inflazione delle famiglie, che hanno risentito soprattutto dell'andamento dei prezzi dei beni alimentari; l'aumento tuttavia è rientrato in giugno".