Bankitalia: 'Next Generation EU occasione da non perdere, Piano nazionale di rilancio e resilienza eviti sprechi e ritardi'

Laura Naka Antonelli 24 novembre 2020 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

"L'entità dell'effetto macroeconomico dei progetti di investimento e di riforma dipenderà però soprattutto dalla loro definizione concreta nell'ambito del Piano nazionale di rilancio e resilienza e dalla loro attuazione tempestiva". E' quanto ha detto Eugenio Gaiotti, capo dipartimento economia e statistica di Bankitalia in audizione in Parlamento sulla manovra di bilancio.Gaoiotti ha continuato, sottolineando che "andrà posta grande attenzione alla fase esecutiva, precisando i dettagli ed evitando sprechi, ritardi e inefficienze. Come abbiamo sottolineato più volte, il programma Next Generation EU è un'occasione da non perdere per rilanciare la crescita e laproduttività dell'economia italiana. Lo sforzo finanziario richiesto al bilancio pubblico per affrontare l'emergenza, mitigando le conseguenze economiche e sociali della pandemia, è stato e rimane considerevole; altrettanto rilevante sarà l'impegno di risorse necessario a incidere sulle caratteristiche strutturali dell'economia italiana. Come ha ricordato il Governatore della Banca d’Italia, un progressivo e duraturo rientro dall'elevato peso del debito pubblico sul prodotto richiederà la massima attenzione alla qualità delle misure in via di definizione e un utilizzo efficace dei fondi presi a prestito e di quelli messi a disposizione dai programmi europei, oltre al necessario aggiustamento di bilancio quando il quadro macroeconomico sarà più favorevole".