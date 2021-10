Bankitalia: 'Il costo dell'energia sospinge l'inflazione, non ci sono segnali accelerazione salari'

Redazione Finanza 22 ottobre 2021 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

"L'inflazione ha raggiunto in settembre il 2,9 per cento. Tuttavia non vi sono finora segnali di un'accelerazione dei salari e le imprese, pur avendo adeguato al rialzo le previsioni di aumento dei propri listini, indicano rincari inferiori al 2 per cento annuo". E' quanto si legge nel bollettino economico pubblicato da Bankitalia.