Bankitalia, Visco: utile netto record a 8,2 mld in 2019, dividendo invariato a 340 milioni

Laura Naka Antonelli 31 marzo 2020 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Bankitalia ha concluso il 2019 con un utile netto a livelli record. E' quanto ha annunciato il governatore Ignazio Visco nella relazione all'assemblea dei partecipanti al capitale:"Il bilancio sottoposto alla vostra approvazione presenta un utile netto di 8,2 miliardi di euro, due miliardi in più rispetto al precedente esercizio".Il dividendo è rimasto invariato a 340 milioni:La politica di distribuzione dei dividendi in vigore, ha ricordato Ignazio Visco, "stabilisce che le somme destinate ai partecipanti siano comprese nell'intervallo di 340-380 milioni, subordinatamente alla capienza dell'utile netto e alle esigenze di patrimonializzazione della banca"."In linea con questo indirizzo a valere sull'utile netto di 8,247 miliardi, si propone di attribuire ai partecipanti un dividendo di importo uguale a quello degli ultimi anni: 340 milioni, pari al 4,5% del capitale. Anche quest'anno la posta speciale sarebbe alimentata per 40 milioni, raggiungendo così 160 milioni".