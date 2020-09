Bankitalia, Visco su Recovery Plan: 'Italia proponga interventi mirati e coerenti con obiettivi'

Laura Naka Antonelli 16 settembre 2020 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

"Ilprogramma Next Generation EU rappresenta da questo punto di vista una occasione importante, da non perdere. I benefici che l'Italia potrà trarne dipenderanno dalla capacità di proporre interventi mirati e coerenti con gli obiettivi e i requisiti del programma e di attuarli in tempi rapidi e senza sprechi". E' quanto ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, intervenendo al comitato esecutivo dell'Abi, e riferendosi al Recovery Plan su cui il governo italiano sta lavorando per attingere alle risorse del Recovery Fund. Visco ha presentato il discorso "L'economia italiana e le banche: implicazioni della pandemia e prospettive".