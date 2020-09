Bankitalia, Visco su Next Generation EU: 'paesi lancino riforme per garantire sostenibilità sviluppo economico'

Laura Naka Antonelli 16 settembre 2020 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

"Resta essenziale il supporto delle politiche di bilancio, a livello sia nazionale sia europeo. I provvedimenti in favore delle famiglie e delle imprese continueranno a esserecruciali per alleviare i problemi di liquidità, sostenere la domanda aggregata, lenire il disagio sociale e contrastare l'ampliamento delle disuguaglianze". E' quanto ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, intervenendo al comitato esecutivo dell'Abi, nel discorso "L'economia italiana e le banche: implicazioni della pandemia e prospettive"."Per ridurre l'incertezza e porre le basi per il ritorno a una crescita stabile e sostenuta dell'economia e dell'occupazione - ha continuato Visco - la soluzione dei problemi sanitari e le necessarie misure di stabilizzazione macroeconomica vanno però accompagnate da interventi risoluti sul piano delle infrastrutture, non solo materiali. La decisione europea di costituire un fondo volto a garantire il benessere delle 'nuove generazioni' è un passo avanti di importanza storica: con le risorse del programma Next Generation EU si può, e si deve, contribuire a cambiare l'ambiente economico e sociale, favorire la nascita e la crescita di imprese che aiutino a rispondere in modo efficace alle sfide prodotte dalle modifiche delle abitudini di consumo, di interazione sociale, di organizzazione dell'attività produttiva. In tutti paesi vanno individuati percorsi di riforma volti a innalzare il potenziale di crescita, garantendo l'equità e la sostenibilità, non solo finanziaria, dello sviluppo economico".