Bankitalia, Visco su MES: Nessun problema di stigma né troika, solo vantaggi per l'Italia

Laura Naka Antonelli 28 settembre 2020 - 06:56

MILANO (Finanza.com)

L'Italia otterrebbe solo vantaggi facendo ricorso ai 37 miliardi del Mes, Fondo Salva-stati, al fine di rafforzare il proprio sistema sanitario. Lo ha detto Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, nel suo intervento al Festival dell'Economia, a Trento."Non vedo problemi di stigma per il Paese che ricorre a questi fondi. Lo stigma può esserci solo se si fa un cattivo uso di queste risorse e se si comunica male come vengono utilizzate", ha precisato il numero uno della Banca d'Italia."Dal punto di vista economico vedo solo vantaggi" dal Mes, per l'Italia. E non c'è nessun pericolo troika. "Non c'è la troika, non esiste" , ha affermato ancora Visco.