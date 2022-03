Bankitalia: Visco, "rimandare sfida climatica non è certo una soluzione"

Redazione Finanza 14 marzo 2022 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

"È oggi evidente che non ci sono risposte semplici e condivise, ma rimandare la sfida climatica non è certo una soluzione: vorrebbe solo dire trovarsi costretti tra qualche anno a prendere misure più forti e repentine per evitare scenari ambientali catastrofici (come ci ricorda l’ultimo Rapporto di Valutazione del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, IPCC). Sarebbe quella che, nel linguaggio degli esperti di scenari climatici, è definita una transizione disordinata". Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel corso della XIII conferenza Banca d’Italia-Maeci - Transizione energetica, finanza e clima: sfide e opportunità – organizzata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dalla Banca d’Italia.