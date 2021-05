Bankitalia: Visco, politica monetaria resti ampiamente accomodante

Daniela La Cava 31 maggio 2021 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

"Nell’area dell’euro l’orientamento della politica monetaria dovrà restare ampiamente accomodante, nella consapevolezza che siamo ancora lontani da tassi di inflazione congruenti, nel medio periodo, con l’obiettivo della stabilità dei prezzi. Il mantenimento, per un prolungato periodo di tempo, di favorevoli condizioni di finanziamento dell’economia è necessario per consolidare il miglioramento in corso del clima di fiducia di imprese e famiglie". Lo dice il governatore della Banca d'Italia nelle considerazioni finali.