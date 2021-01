Bankitalia, Visco lancia alert pandemia su banche più piccole e su rischio effetto domino

Laura Naka Antonelli 15 gennaio 2021 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Le banche piccole sono quelle più esposte ai rischi causati dalla pandemia coronavirus Covid-19. Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, nell'indirizzo di saluto rivolto oggi ai partecipanti al workshop online "The crisis management framework for banks in the EU" How can we deal with the crisis of small and medium-sized banks?":"Una recente analisi della Banca d'Italia conferma che l'effetto della pandemia sull'esposizione al rischio di credito delle banche italiane potrebbe essere maggiore tra gli istituti meno rilevanti rispetto a quelli rilevanti, a causa della diversa composizione dei portafogli di finanziamenti".Visco ha lanciato un chiaro avvertimento: "Dobbiamo tener presente che imporre perdite sui creditori delle banche di piccola e media dimensione in assenza di cuscinetti Mrel finirebbe con il colpire i loro depositi, con possibili effetti domino negativi su altre piccole banche".