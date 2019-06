Bankitalia, Visco: in Europa visione asimmetrica rischi sistemi bancari, non c'è solo esposizione verso titoli Stato

Laura Naka Antonelli 31 maggio 2019 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

In Europa esiste una "visione asimmetrica" dei rischi nel sistema bancario, che dà maggiore importanza all'esposizione delle banche verso i titoli di Stato che alla presenza nei bilanci degli istituti degli "attivi illiquidi e opachi" restano in secondo piano. Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nelle Considerazioni finali alla relazione annuale."L'acceso dibattito sui crediti deteriorati e sulle esposizioni sovrane tende a porre in secondo piano altri significativi rischi a cui sono esposte le banche. Ne è un esempio la presenza elevata nei bilanci di alcuni grandi intermediari europei di attivi illiquidi e opachi, con riferimento ai quali il Meccanismo di vigilanza unico ha avviato di recente iniziative volte a definire i necessari interventi".Visco precisa:"La tendenza a una visione asimmetrica della rilevanza dei rischi ha trovato conferma nelle decisioni del Vertice euro di dicembre: la possibilità di rendere operativo prima del 2024 il sostegno finanziario fornito dal Mes (il fondo anticrisi) al Fondo unico di risoluzione è condizionata a progressi nella riduzione dei rischi misurati esclusivamente con riferimento all'entità dei crediti deteriorati e alla costituzione delle riserve di passività da utilizzare in caso di crisi".