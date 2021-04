Bankitalia: Visco, digitalizzazione finanza rappresenta solo una parte del processo transizione digitale

Redazione Finanza 22 aprile 2021 - 17:33

"La digitalizzazione della finanza rappresenta solo una parte, pur rilevante, del più generale processo di transizione digitale della nostra società. Questo costituisce una leva di crescita oramai imprescindibile per sostenere la ripresa delle economie, così duramente colpite dalla crisi pandemica". Lo ha dichiarato Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, nel corso del suo intervento al Webinar su “La transizione digitale nel credito”. Il Governatore avverte però che "i benefici saranno diffusi solo se sapremo governarne i rischi" e che per le Autorità di regolamentazione e di vigilanza si tratta di una sfida ineludibile. "Chi opera sul mercato vi deve contribuire, cooperando per il successo di una transizione dalla quale tutti possano trarre vantaggio e per costruite un futuro più equo e sostenibile", aggiunge Visco.