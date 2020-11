Bankitalia, Visco: crisi sanitaria al top agenda presidenza italiana del G20 in 2021

Laura Naka Antonelli 17 novembre 2020 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

"La crisi sanitaria è stata al centro dei meeting del G20 di quest'anno e rimarrà al top dell'agenda della presidenza italiana" del 2021. Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, partecipando all'evento virtuale 'The global foundation, Rome roundtable 2020', e parlando della leadership italiana del G20 nel 2021."Di fatto - ha continuato il governatore - non è una coincidenza che il nostro paese ospiterà anche il Global Health Summit del 2021".Visco ha continuato, sottolineando che "i ministri delle finanze e della Salute dei paesi del G20 continueranno a lavorare insieme, per assicurare che la ricerca sui vaccini e i trattamenti, così come la loro produzione e distribuzione, stiano adeguatamente finanziati e organizzati in modo appropriato, con l'obiettivo comune di raggiungere tutte le parti del mondo, nel modo più efficiente possibile. Dal punto di vista della politica economica, la risposta alle conseguenze drammatiche della pandemia sono state tempestive e massicce su tutti i fronti: fiscale, monetario e finanziario"."L'attività economica si era interrotta in modo brusco in diversi settori, scatenando forti aumenti nell'occupazione, un collasso nelle vendite delle aziende e gravi difficoltà di liquidità, che hanno colpito in modo sproporzionato le piccole e medie imprese, e che hanno portato alcuni segmenti importanti del mercato finanziario sull'orlo del collasso".