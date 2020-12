Bankitalia, Visco cauto su vaccini. Su imprese italiane risposta lenta già a cambiamenti mondiali anni '90

Laura Naka Antonelli 16 dicembre 2020 - 13:39

MILANO (Finanza.com)

"Se i positivi sviluppi sul fronte dei vaccini inducono oggi a un cauto ottimismo, occorre tenere presente che ci vorrà ancora tempo prima che essi possano essere distribuiti su larga scala a livello mondiale". E' quanto ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in una lectio magistralis per l'inaugurazione dell'anno accademico del Gran Sasso Science Institute."In Italia secondo le proiezioni da noi diffuse la scorsa settimana, la caduta del Pil potrebbe essere di circa 9 punti percentuali - ha continuato il numero uno di Palazzo Koch - Nonostante il recupero dell'industria, più intenso nei mesi estivi, il quadro resta debole nei servizi, e specialmente nei comparti più esposti agli effetti della pandemia, quali quelli del commercio al dettaglio, dei trasporti, degli alloggi e della ristorazione. Sulla domanda pesa inoltre l'aumento della propensione al risparmio delle famiglie a fini precauzionali".Ignazio Visco ha fatto riferimento alle vulnerabilità delle imprese italiane, sotto gli occhi di tutti molto tempo prima della pandemia del coronavirus, già negli anni '90.La risposta che le imprese italiane hanno dato ai grandi cambiamenti mondiali iniziati nel decennio è stata, infatti, "lenta". Ovvero "si è puntato soprattutto a riforme che consentissero di ridurre il costo del lavoro, mentre gli investimenti, non solo privati, sono stati insufficienti"."La nostra struttura produttiva - ha continuato il governatore - è rimasta sbilanciata verso imprese molto piccole, che dispongono di pochi mezzi, sia finanziari sia in termini di competenze manageriali, per effettuare rilevanti investimenti in ricerca e sviluppo e innovare, e verso i comparti tradizionali, dove la concorrenza dai paesi emergenti e in via di sviluppo è stata più intensa".Se invece "le imprese italiane avessero la stessa struttura dimensionale di quelle tedesche, la produttività media del lavoro nell'industria e nei servizi di mercato sarebbe superiore di oltre il 20%, superando anche il livello della Germania", ha fatto notare il banchiere.