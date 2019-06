Bankitalia: Visco auspica fondo europeo per rimborso debito, finanziato con risorse vincolate dei paesi partecipanti

Laura Naka Antonelli 31 maggio 2019 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Gli accordi europei dovrebbero mirare a individuare i modi per sostenere gli sforzi che devono essere messi in atto dagli Stati membri per ridurre il loro debito. Sono indispensabili politiche di bilancio rigorose e prudenti, ma la riduzione del rapporto tra debito e prodotto è un processo necessariamente lungo, col quale possono interferire eventi non controllabili dai singoli governi". Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nelle Considerazioni finali alla relazione annuale."Per questo andrebbe protetta con forme di assicurazione sovranazionale, ad esempio, attraverso la creazione di un fondo europeo per il rimborso del debito, finanziato con risorse vincolate dei paesi che vi partecipano".