Bankitalia, Visco: 'in 2021 economia su sentiero ripresa molto incerto, Covid tragedia umana'

Laura Naka Antonelli 17 novembre 2020 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

"Il prossimo anno l'Italia presiederà il Gruppo dei Venti (G20) per la prima volta da quando sono iniziati i meeting, nel 1999. La nostra presidenza, non diversamente da quella che si sta per concludere, avverrà in circostanze eccezionali". Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, partecipando all'evento virtuale 'The global foundation, Rome roundtable 2020', e parlando della leadership italiana del G20 nel 2021."La pandemia del Covid-19 - ha sottolineato - una tragedia umana, ha scatenato un collasso economico senza precedenti nella storia recente. Secondo le ultime proiezioni del Fondo Monetario Internazionale, l'attività globale si contrarrà del 4,4% quest'anno, riportando il risultato peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale"."Il prossimo anno, l'economia globale dovrebbe segnare una ripresa su un sentiero lento e molto incerto", ha sottolineato Visco, parlando di un New Normal, precisamente di "un 'new normality' che è difficile pronosticare con dettagli sufficienti in questo momento".In ogni caso, "tutte le politiche devono contribuire a evitare rischi al ribasso, attraverso un approccio lungimirante e basato sulla cooperazione".