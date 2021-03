Bankitalia, Visco: 'crisi Covid-19 continua a incidere pesantemente, con vaccinazioni cauto ottimismo su futuro'

Redazione Finanza 31 marzo 2021 - 11:16

"La crisi globale senza precedenti causata dalla diffusione del Covid-19 continua a incidere pesantemente sull'economia e sul tessuto sociale". E' quanto ha detto il governatore Ignazio Visco all'Assemblea ordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia. "Le misure di contenimento stanno richiedendo restrizioni all'esercizio delle attività produttive, limitazioni agli spostamenti personali, prolungati periodi di sospensione della didattica in presenza nelle scuole e nelle università"."Come l'anno scorso - ha continuato il governatore della Banca d'Italia -sono stati adottati accorgimenti per consentire lo svolgimento regolare di quest'Assembleasenza rischi. La pressione sui sistemi sanitari è ancora forte - ha fatto notare ancora Visco - L'avvio delle campagne di vaccinazione in Italia e nel resto del mondo induce a un cauto ottimismo per il futuro. Resta comunque forte l'incertezza sull'evoluzione della crisi sanitaria e, di conseguenza, sulle prospettive dell'economia".