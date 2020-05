Bankitalia, Visco: 'con stop dividendi e buyback banche contano su più risorse patrimoniali'

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2020 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

"Gli intermediari (le banche) sono stati invitati a non distribuire dividendi, a non riacquistare azioni proprie, a esercitare particolare prudenza nel riconoscimento delle componenti variabili delle remunerazioni degli amministratori. Grazie a queste misure le banche italiane possono contare su ulteriori risorse patrimoniali per continuare a finanziare l'economia e fare fronte alle perdite che potranno emergere sui prestiti". Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel discorso sulle Considerazioni finali sul 2019