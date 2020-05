Bankitalia, Visco: 'calo spread confortante ma differenziale ancora quasi doppio Spagna e Portogallo'

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2020 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Il calo dello spread Btp-Bund delle ultime settimane "è confortante ma il differenziale è ancora quasi il doppio di quelli di Spagna e Portogallo, su valori che non trovano giustificazione nei fondamentali della nostra economia, che pure sono da consolidare e sui quali dobbiamo costruire". Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel discorso sulle Considerazioni finali sul 2019."Il differenziale tra il rendimento sui titoli di Stato decennali italiani e quello sui corrispondenti titoli tedeschi, che era stato inferiore a 140 punti base per gran parte del mese di febbraio, è cresciuto rapidamente fino a circa 300 punti verso la metà di marzo", ha ricordato Visco, facendo poi notare che nella giornata di ieri "era pari a 185 punti".La flessione "riflette l'azione della politica monetaria e le iniziative europee per il sostegno dell'attività produttiva e il lavoro e per il rilancio degli investimenti ".