Bankitalia, Visco: 'Pil -5% in I trim, caduta più marcata nel II trim. Da recessione forte impatto su finanze pubbliche'

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2020 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

"Nel primo trimestre il PIL in Italia ha registrato una flessione dell’ordine del 5 per cento; gli indicatori disponibili ne segnalano una caduta ancora più marcata nel secondo". Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel discorso sulle Considerazioni finali sul 2019. "L'impatto della recessione e delle misure messe in campo per contenerne le conseguenze è forte sulle finanze pubbliche. Un lascito così pesante impone una presa di coscienza della dimensione delle sfide di fronte a noi. L'economia italiana deve trovare la forza di rompere le inerzie del passato e recuperare una capacità di crescere che si è da troppo tempo appannata. Nonostante le profonde ferite della crisi e le scorie non ancora assorbite di quelle precedenti, le opportunità in prospettiva non mancano; il Paese ha i mezzi per coglierle".