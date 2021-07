Bankitalia: PIL 2021 atteso a +5,1% per poi attestarsi a +4,4% nel 2022 e +2,3% nel 2023

Titta Ferraro 16 luglio 2021 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Il Bollettino Economico pubblicato oggi da Bankitalia vede l’economia italiana accelerare in misura significativa a partire dal terzo trimestre, con una crescita in media d’anno attualmente valutabile al 5,1 per cento; nel biennio successivo il PIL è visto salire a ritmi del 4,4 nel 2022 e del 2,3 nel 2023. In questo quadro il PIL tornerebbe sui livelli precedenti la crisi pandemica nella seconda metà del prossimo anno. Nel 2° trimestre la crescita si dovrebbe essere accentuata a un ritmo superiore all’1 per cento sul periodo precedente.