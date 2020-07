Bankitalia, MES: 'unica condizionalità è per settore sanitario, struttura del tutto diversa dal passato'

Laura Naka Antonelli 28 luglio 2020 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

L'unica condizionalità che il MES, nella sua versione attuale, presenta è di utilizzare le sue risorse per finanziare le spese del settore sanitario. Lo ha detto Fabrizio Balassone, responsabile del servizio struttra economica di Bankitalia. "Il Mes nasce come uno strumento di emergenza per situazioni di crisi di singoli paesi, con certe condizionalità", ha detto Balassone, facendo notare tuttavia che il Fondo salva-stati di oggi è ben diverso da quello del passato."Lo strumento di oggi ha una struttura completamente diversa, non ci sono condizionalità come quelle, ma solo nell'impiego sanitario"."Nel caso in cui non potessimo ripagarlo?", gli è stato chiesto. "A quel punto il Mes sarebbe l'ultima preoccupazione, perché ciò vorrebbe dire che saremmo in una situazione notevolmente aggravata".