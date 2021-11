Bankitalia: 46,2% famiglie spenderà tutto il reddito, rischio consumi Natale

Redazione Finanza 17 novembre 2021 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

La nota Covid della Banca d'Italia pubblicata oggi mette in evidenza come il 46,2% delle famiglie nei prossimi 12 mesi spenderà tutto il reddito annuo senza riuscire a risparmiare nulla, mentre il 9,9% finirà addirittura per indebitarsi. "Dati preoccupanti. In pratica più del 50% delle famiglie, il 56,1% non riesce a investire nel futuro, vivendolo con tranquillità. Solo il 43,8%, infatti, pensa di poter risparmiare qualcosa nei prossimi 12 mesi", sottolinea Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc)."In questo contesto l'impennata dell'inflazione, passata in appena 4 mesi dall'1,3% di giugno al 3% di ottobre, quasi due volte e mezzo, +130%, rischia di raffreddare i consumi, rallentando la crescita post lockdown che sta risollevando il Paese. Non per niente, sempre secondo Bankitalia, per il 70,3% delle famiglie la spesa per alimentari, abbigliamento e calzature, beni e servizi per la casa resterà invariata nei prossimi 3 mesi e per il 24,6% addirittura diminuirà. Il che vuol dire che ci sarà un Natale in bianco, gelato sul lato dei consumi, visto che quelle spese sono tipicamente natalizie e solo il 5,1% pensa di aumentarle", conclude Dona.