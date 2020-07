Bankitalia: 30% dichiara di non potersi permettere vacanza, per 60% meno ristoranti e cinema anche con fine COVID

Laura Naka Antonelli 7 luglio 2020 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

"L'emergenza sanitaria incide negativamente anche sulle aspettative di spesa: circa il 30 per cento della popolazione dichiara di non potersi permettere di andare in vacanza la prossima estate e quasi il 60 per cento ritiene che anche quando l'epidemia sarà terminata le proprie spese per viaggi, vacanze, ristoranti, cinema e teatri saranno comunque inferiori a quelle pre-crisi". E' quanto emerge dalla pubblicazione intitolata "Principali risultati dell'Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane nel 2020" di Bankitalia, facente parte delle 'Note Covid-19'