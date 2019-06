Bankitalia: €-coin torna a scendere in giugno

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

L'euro-coin è tornato a calare (a 0,14 da 0,20 in maggio), raggiungendo il livello più basso dal dicembre del 2014. Lo rende noto la Banca d'Italia spiegando che sull’indicatore gravano il rallentamento del commercio internazionale, la debolezza del ciclo industriale e il connesso peggioramento della fiducia delle imprese, che resta su livelli ancora bassi soprattutto nella manifattura.€-coin – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). €-coin è pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia e dal CEPR.