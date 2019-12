Bankitalia: €-coin stabile a dicembre

Daniela La Cava 20 dicembre 2019 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre l'indice €-coin è rimasto sostanzialmente invariato sul livello del mese precedente (0,16, da 0,15), continuando a segnalare, come dall’inizio del 2019, una crescita modesta nell’area dell’euro. Lo rende noto la Banca d'Italia precisando che "l'indicatore ha beneficiato del buon andamento del mercato azionario, che ha più che compensato il persistente pessimismo delle imprese manifatturiere".€-coin – sviluppato da Bankitalia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).