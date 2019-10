Bankitalia: €-coin, ancora in discesa a ottobre su debolezza manifattura

Daniela La Cava 31 ottobre 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di ottobre l'indice €-coin è ancora diminuito, scendendo a 0,13 da 0,16 in settembre, proseguendo la tendenza in atto da un anno. L’andamento dell’indicatore, si legge nella nota della Banca d'Italia, risente in particolare della debolezza dell’attività manifatturiera e del conseguente pessimismo delle imprese del settore.€-coin – sviluppato da Bankitalia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).