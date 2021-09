Banda ultralarga: al via il piano per isole minori

Daniela La Cava 15 settembre 2021 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Prende il via il piano del ministero dello Sviluppo economico (Mise) per la realizzazione di interventi infrastrutturali legati allo sviluppo della banda ultralarga nelle isole minori del Paese. Si tratta di interventi in linea con gli obiettivi della strategia italiana per la banda ultralarga e il PNRR, che puntano a favorire la diffusione della connettività nelle isole minori delle regioni Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna. E’ quanto prevede il decreto del ministro Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta ufficiale.Il piano isole minori, spiega il Mise, viene finanziato con un ammontare complessivo di risorse pari a 60.500.000 milioni di euro, a valere sui fondi europei. Sono previsti interventi per dotare le isole minori di un backhaul ottico abilitante lo sviluppo della banda ultralarga, l’incremento della copertura delle reti radiomobili e che assicuri, anche, l’evoluzione verso i servizi 5G.