Banda ultralarga: Mise pubblica il bando per il Piano Scuole. In gara anche Tim?

Valeria Panigada 20 ottobre 2020 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Al via la gara per i servizi di connettività a banda ultralarga nelle scuole italiane. Ieri è stata pubblicata sul sito di Infratel Italia la gara, indetta su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), per la fornitura di connettività a banda ultralarga, compresa la fornitura della rete di accesso e dei servizi di gestione per le scuole italiane. La gara, di un importo base di quasi 274 milioni di euro, si compone di sette lotti. Nella gara è stato previsto il limite di due lotti aggiudicabili dallo stesso concorrente, al fine di garantire un elevato livello di concorrenzialità, e considerata l’esigenza di una celere realizzazione del Piano, si è inteso attribuire un punteggio significativo ad elementi dell’offerta relativi alla celere realizzazione delle opere.Tra i possibili partecipanti anche Telecom Italia, che avrebbe l'opportunità di aggiudicarsi la propria quota di lavori. "Le condizioni delineate fanno ipotizzare che la gara possa essere focalizzata meno sul prezzo e più sugli altri aspetti - sottolineano gli analisti di Equita - Questo è qualitativamente positivo per Tim anche se l'impatto quantitativo rimane comunque limitato". Oggi il titolo Telecom Italia è tra i peggiori del paniere Ftse Mib, dopo i guadagni di ieri. In questo momento, in una seduta intonata al rialzo, l'azione scivola di circa 1 punto percentuale.