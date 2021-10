Banco Desio: ok dell'assemblea al pagamento dividendi per 13,3 mln e conversione azioni di risparmio in ordinarie

simone borghi 4 ottobre 2021 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea straordinaria di Banca Desio ha deliberato di procedere al pagamento dei dividendi relativi all’esercizio 2019 (per la parte residua) e all’ esercizio 2020, per un ammontare totale di circa 13,3 milioni.Per l’esercizio 2019, la banca corrisponderà dividendi per 4,9 milioni (pari a 0,0357 euro per azione ordinaria e a 0,0429 euro per azione di risparmio).Per l’esercizio 2020, l’istituto pagherà dividendi per 8,4 milioni (pari a 0,0603 euro per azione ordinaria e 0,0724 euro per azione di risparmio).L’importo totale del dividendo riferito alle azioni ordinarie è pari a 11,8 milioni, per un valore unitario di 0,096 euro (dato dalla somma di 0,0357 euro per ciascuna delle 122.745.289 azioni ordinarie relative all’ esercizio 2019 e di 0,0603 euro per ciascuna delle 122.745.289 azioni ordinarie relative all’ esercizio 2020).I dividendi saranno pagati con data di stacco della cedola l’11 ottobre 2021, record date il 12 ottobre 2021 e messa in pagamento il 13 ottobre.L’assemblea, in sede straordinaria, ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, secondo un rapporto di conversione pari a 0,88 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio (rapporto di conversione ex dividend).