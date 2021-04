Banco Desio e Brianza: incassa la promozione di Standard Ethics, rating sale a “EE-”

Daniela La Cava 14 aprile 2021 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha alzato il corporate rating di Banco Desio e Brianza a “EE-” dal precedente “E+”. "Il processo d’implementazione delle indicazioni internazionali sulla sostenibilità ha subito un’accelerazione ed ha riguardato tutti e tre gli ambiti Esg (Environmental, Social, Governance) - spiegano gli analisti -. Sono state migliorate le strategie; è stata adeguata parte della comunicazione; sono state approvate alcune importanti policy in esecuzione ad obbiettivi indicati in sede internazionale. La rendicontazione extra-finanziaria è allineata alle migliori pratiche del settore".Standard Ethics sottolinea che il rating è stato elevato anche tenuto conto del programma d’implementazioni previsto per il biennio 2021-22. La visione di lungo periodo è positiva.