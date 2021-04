Banco Desio: assemblea approva bilancio. Via libera al pagamento di una parte del dividendo 2019

Alessandra Caparello 15 aprile 2021 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Utile netto pari a 23.895.085,43 euro da cui l’Assemblea ha deciso per la distribuzione agli azionisti di un dividendo, pari a Euro 0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e pari a Euro 0,0724 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio, il cui pagamento, in conformità alla Raccomandazione della Banca d’Italia del 16 dicembre 2020, potrà eventualmente essere effettuato successivamente al 30 settembre 2021.Così Banco Desio alza il velo sul bilancio e destinazione del risultato d’esercizio 2020, approvando tra l’altro il pagamento di una parte del dividendo dell’esercizio 2019 in conformità alla Raccomandazione della Banca d’Italia del 16 dicembre 2020. Nel rispetto del limite massimo al pagamento dei dividendi di cui alla richiamata Raccomandazione della Banca d’Italia, si legge nella nota, l’Assemblea di Banco Desio ha deliberato, a valere sugli utili netti relativi all’esercizio 2019 già destinati ai soci, il pagamento agli azionisti di un dividendo pari ad Euro 0,0679 per ciascuna azione ordinaria e ad Euro 0,0815 per ciascuna azione di risparmio, al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà esigibile presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA a decorrere dal giorno 21 aprile 2021, contro stacco della cedola n. 29 (data di stacco della cedola 19 aprile 2021 e data di legittimazione al pagamento del dividendo - c.d.“record date” - 20 aprile 2021).