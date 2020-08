Banco Bpm si scalda in Borsa, il mercato guarda a tema M&A dopo parole Castagna

Daniela La Cava 11 agosto 2020 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Partenza sprint a Piazza Affari per il comparto finanziario. Un coro di rialzi a cui si unisce anche Banco Bpm che avanza di quasi il 4% a 1,36 euro. In una intervista a "Il Sole 24 Ore", l'amministratore delegato Giuseppe Castagna ha dichiarato che "l’aggregazione di Ubi in Intesa Sanpaolo cambia il contesto competitivo per tutte le altre banche italiane, noi compresi". E ha aggiunto: "La competizione cambia e oggettivamente Intesa-Ubi rende più piccoli tutti gli altri competitor. Per quanto ci riguarda, continueremo a lavorare per aumentare il valore della banca. E come tutti ci stiamo guardando intorno per capire se è possibile realizzare un’aggregazione che crei valore".