Banco Bpm sfreccia sul Ftse Mib, Jefferies dice buy con importante upside

Titta Ferraro 14 ottobre 2021 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di giornata in spolvero per Banco Bpm che sale del 2,63% a 2,771 euro. Sponda al titolo arriva da Jefferies che ha avviato la copertura con rating buy e prezzo obiettivo a 3,5 euro, con quindi un potenziale upside del 30% circa rispetto ai livelli attuali. Il broker statunitense ritiene che l'opportunità di internalizzare il business assicurativo dal 2023 offre un possibile rialzo del 9%-16% all'EPS e non è prezzata dal mercato. A detta di Jefferies il nuovo piano industriale, previsto entro fine novembre, potrà agire da catalyst e il focus dovrebbe essere proprio sui piani sull'attività assicurativa.