Banco Bpm: sale a 1.607 numero dipendenti in uscita su base volontaria, previste 800 assunzioni

Valeria Panigada 6 maggio 2021 - 18:35

MILANO (Finanza.com)

Banco Bpm, in occasione dei conti trimestrali, ha fatto sapere che successivamente alla chiusura del trimestre, in accordo con le organizzazioni sindacali, il numero concordato di dipendenti che saranno accompagnati alla pensione su base volontaria si è incrementato da 1.500 a 1.607 unità (senza ulteriori oneri) e le contestuali assunzioni previste sono passate da 750 a circa 800 unità. Più della metà delle uscite concordate è prevista entro giugno. Inoltre, il gruppo si è impegnato ad aumentare del 33% entro il 2023 la presenza di donne in posizioni manageriali.