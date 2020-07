Banco Bpm: più sostenibilità, nasce comitato manageriale Esg

Daniela La Cava 27 luglio 2020 - 13:57

MILANO (Finanza.com)

Nasce in Banco Bpm il Comitato manageriale Environmental Social and Governance (ESG), presieduto dall’amministratore delegato Giuseppe Castagna e che vedrà, fra i membri permanenti, anche i due condirettori generali Domenico De Angelis e Salvatore Poloni, oltre a quasi tutti i responsabili di prima linea della banca. Lo si apprende in una nota della banca. "Il riconoscimento del valore strategico degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals: SDGs) ha determinato anche la nascita della nuova struttura Sostenibilità, con l’obiettivo di dare maggiore impulso a tutte le attività del Gruppo volte a orientare la governance e la cultura aziendale a un sempre maggiore presidio delle tematiche ambientali e sociali", si legge nella nota.