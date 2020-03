Banco Bpm: nessuna guidance di breve dal piano, ma sell-off eccessivo sul titolo (analisti)

simone borghi 4 marzo 2020 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Seduta anche oggi difficile per Banco Bpm a Piazza Affari. Il titolo segna un calo dell’1,7% a 1,67 euro, dopo che ieri ha lasciato sul terreno circa l’8%. “Anche se non sono state fornite guidance di breve né per l’utile né per il dividendo per azione (ma solo un obiettivo di 800 milioni di cash dividend cumulati) la reazione del titolo di ieri è eccessiva perché alcuni punti di debolezza del piano sembrano in parte ridimensionati” afferma Equita.“I target 2023 sono 18% sopra le attese (utile 770 milioni contro 652 milioni stimati da Equita) per minor costo del credito (51bps contro 57bps) che sconta KPI dell’asset quality migliori (default rate 1% vs 1,5%, cure rate >19% vs 13%)” aggiungono gli analisti che conferma sostanzialmente le stime 2020-23, incorporando soltanto gli effetti avversi della regolamentazione sul CET1.“Ribadiamo il nostro BUY perché con un P/TE di 0,26x secondo noi i prezzi di mercato non scontano correttamente il migliorato profilo di rischio/rendimento del gruppo” conclude Equita che ha un target price a 2,9 euro su Banco Bpm.