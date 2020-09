Banco Bpm: disponibile per operazioni di M&A di tipo transformational (analisti)

simone borghi 23 settembre 2020 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Durante un recente roadshow, il management di Banco Bpm ha confermato indicazioni confortanti in termini di trend operativi già emerse post conference call del secondo trimestre, ribadendo la disponibilità ad operazioni di M&A di tipo transformational. Lo si legge in un report di Equita, secondo cui Banco Bpm ha una quota di mercato del 7% nel campo transformational. Per Equita sono possibili M&A con banche che abbiano completato un percorso di riduzione dello stock di NPE simile a Banco Bpm e presentino un profilo di rischio comparabile. Tale indicazione sembra agli esperti di Equita incompatibile con una business combination con Mps. Equita ha rating Buy su Banco Bpm con target price a 1,9 euro per azione.