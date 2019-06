Banco Bpm: concluso riassetto comparto credito al consumo, cessione ProFamily a jv Agos

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

Sono state perfezionate le operazioni previste dagli accordi sottoscritti alla fine del 2018 tra Banco Bpm e Crédit Agricole finalizzati a rafforzare la partnership nel settore del credito al consumo in Italia di Agos Ducato (di cui Banco Bpm detiene il 39% del capitale sociale e Crédit Agricole Consumer Finance il 61%).In particolare, come si legge in una nota, Banco Bpm ha ceduto ad Agos, per un corrispettivo pari a 310 milioni di euro, il 100% del capitale sociale di ProFamily, da cui sono state preventivamente scorporate le attività non captive attraverso un’operazione di scissione a beneficio di una nuova società che mantiene la denominazione di ProFamily e che è controllata al 100% da Banco Bpm. La società oggetto di cessione, che gestirà le attività captive, è stata ridenominata ProAgos.L'attuale partnership è stata inoltre confermata per i prossimi 15 anni, con un accordo di distribuzione in esclusiva sulla rete commerciale del gruppo Banco Bpm. Il gruppo guidato da Giuseppe Castagna ha poi ottenuto da Crédit Agricole un’opzione di vendita incondizionata (put option) riferita a una quota partecipativa pari al 10% del capitale di Agos esercitabile a giugno 2021 ad un prezzo di 150 milioni.La cessione di Profamily ha consentito di registrare nel conto economico del bilancio consolidato del primo semestre una plusvalenza di circa 184 milioni al netto degli effetti fiscali. Il conto economico consolidato beneficerà inoltre del contributo del risultato economico di ProFamily maturato nel primo semestre a oggi stimato in circa 8 milioni. Quanto all'impatto complessivo sul Cet1 ratio fully phased di Banco Bpm derivante dal perfezionamento dell’operazione è stimato pari a circa 80 Bps3.